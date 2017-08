neue verpackung: Wann haben Sie erkannt, dass gerade Kaffee eine besonders chancenreiche Produktkategorie darstellt? Adriana Escobar: Wir beobachten den weltweiten Kaffeemarkt seit geraumer Zeit und haben festgestellt, dass er sehr dynamisch wächst - nicht zuletzt deswegen, weil Verbraucher ein reges Interesse an neuen Varianten klassischer Kaffeegetränke zeigen. Getränkehersteller experimentieren beispielsweise mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen bei Eiskaffee oder bei alkoholhaltigen Kaffeemischgetränken. Bei diesen Premiumgetränken spielt die Getränkedose eine wichtige Rolle. Sie erschließt jüngere Zielgruppen, die das moderne und handliche Format schätzen. Am Kaffeemarkt sorgt jedoch auch Cold Brew Nitro Coffee, also kalt gebrühter Kaffee mit Stickstoff, für Aufsehen. Das Trendprodukt aus den USA wird traditionell frisch gezapft und bietet neben seiner cremigen Textur eine dichte Schaumkrone. Zahlreiche Cafés und Bars haben das Produkt schon in ihr Sortiment aufgenommen. Auch uns hat die Kaffeevariante derart fasziniert, dass wir unseren Kunden eine Lösung bieten wollten, mit der sie mühelos auf diesen spannenden Trend aufspringen können.

Annika Wüstenhagen: Bei Döhler haben wir die Märkte für kalt gebrühten Kaffee und Nitro Coffee seit zwei Jahren fest im Blick. Da wir mit natürlichen Zutaten arbeiten, wollten wir eine ansprechende Lösung für kalt gebrühten Kaffee anbieten. Für unser Produkt kommen nur hochwertige Rohstoffe aus der ganzen Welt zum Einsatz. Was den Geschmack angeht, können wir dank spezieller Extraktionsverfahren das volle Aroma unserer Kaffeebohnen schonend erhalten. Deshalb suchten wir auch nach einer passenden Verpackung, die das Geschmacksprofil wahrt und eine lange Haltbarkeit gewährleistet - denn Konservierungsstoffe kommen für uns nicht in Frage. So kam Ardagh ins Spiel.

neue verpackung: Wann und warum haben Sie sich zur Zusammenarbeit entschlossen? Adriana Escobar: Um eine geeignete Verpackung für Nitro-Getränke zu entwickeln, benötigten wir umfassendes Wissen über kalt gebrühten Kaffee. Unsere Wahl fiel auf die Döhler GmbH, die uns als Projektpartner im Softdrinkbereich bestens bekannt war und über umfassende Kompetenzen bei der Rezeptentwicklung ...

