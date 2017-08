Mit Verpackungen ist es wie mit der Mode: Sie unterliegen dem sich verändernden Zeitgeist. Ändern sich die Vorlieben und Bedürfnisse der Kunden, entstehen neue Verpackungstrends. Die Faltschachtel spiegelt diesen Prozess wider, sie passt sich dem Zeitgeist an. Als typisches Beispiel für diese Veränderungen wäre der Online-Handel zu nennen, der in Zukunft, und da sind sich alle Experten einig, den Warenverkehr dominieren wird. Alle Artikel die über E-Commerce verkauft werden, müssen schließlich verpackt und verschickt werden. Wenn Online-Versender, wie Amazon oder Rakuten, verstärkt in den Versand von Lebensmitteln einsteigen und sogar frische Lebensmittel flächendeckend online verkaufen, fällt damit auch die letzte Bastion des stationären Handels. Es werden massenhaft geeignete Versandverpackungen benötigt: Das "Goldene Zeitalter" der Faltschachteln beziehungsweise Versandkartons hat begonnen.

Wie muss die Faltschachtel 2020 aussehen? Die Faltschachtel besitzt eine perfekte Schutzfunktion beim Transport und beim Handling im Markt, hat große Bedeutung für die Haltbarkeit, Hygiene, Kennzeichnung und Lagerung. Und - die Faltschachtel ist der wichtigste Verkäufer eines Produktes. Denn mit ihrer großen bedruckten Oberfläche übermittelt sie im Regal und in der Hand des Verbrauchers alle wichtigen Informationen über das in ihr enthaltene Produkt und wichtige Marketing-Botschaften. Die Faltschachtel wird in Zukunft ein äußerst wichtiger Erfolgsfaktor sein, der über den Produktabsatz im Handel entscheidet. Nachfolgend die Top-Five der aktuellen Faltschachtel-Trends:

Trend 1: Hoher Grad an Veredelung/Look, Feel and Smell

Eine starke Marke und ein individuelles Faltschachtel-Design bilden immer eine Einheit. Die Faltschachtel soll den Konsumenten am POS ansprechen und bei ihm einen Kaufimpuls auslösen. Ist der Verbraucher mit der Marke vertraut, wirkt die Faltschachtel als Signal. Dieses Signal verstärkt sich, wenn zusätzlich zur Optik auch die Haptik und sogar der Duft der Faltschachteln den Kaufimpuls verstärken. Last but not least erfordern Verpackungen für hochwertige Produkte auch ein hochwertiges Design, denn ein attraktives, raffiniertes Design verkauft sich am besten. Hier sind ...

