Memory Express auf Öl/Gas-Index mit 4,4% Zinsen und 40% Schutz

Der Stoxx Europe 600 Oil & Gas (Price)-Index (ISIN: EU0009658780) zählt zu den beliebtesten Basiswerten für Strukturierte Produkte, die Anlegern bei einer halbwegs stabilen Ölpreisentwicklung zu positiver Rendite verhelfen sollen. Der Aktienindex, der unter anderem auch die Aktien von BP, Royal Dutch Shell, ENI, Total und auch der österreichischen OMV enthält, setzt sich derzeit aus den 32 größten europäischen Gesellschaften, die sich mit der Gewinnung und/oder Weiterverarbeitung von Gas und Öl beschäftigen, zusammen. Der Index ist als Preisindex konzipiert, deshalb bleiben Dividendenzahlungen für die Indexentwicklung unberücksichtigt.

Für Anleger mit der Markterwartung, dass das Abwärtspotenzial des Stoxx Europe 600 Oil & Gas (Price)-Index in den nächsten Jahren nicht allzu groß sein sollte, könnte das neue BNP-Memory Express Zertifikat auf den Stoxx Europe 600 Oil & Gas-Kursindex für eine Veranlagung interessant sein.

4,4% Zinsen, 40% Sicherheit

Der am 15.9.17 fixierte Schlusskurs des Stoxx Europe 600 Oil & Gas (Price)-Index wird als Startkurs für das Zertifikat festgeschrieben. Bei 60 Prozent des Startkurses werden sich das Zinszahlungslevel und die Barriere befinden. Notiert der Index am ersten Feststellungstag (17.9.18) auf oder oberhalb des Startkurses, dann wird das Zertifikat mit seinem Ausgabepreis von 100 Prozent und einer Zinszahlung in Höhe von 4,40 Prozent vorzeitig zurückgezahlt. Notiert der Index an diesem Tag zwischen dem Zinszahlungslevel und dem Startkurs, dann gelangt nur der Zinskupon zur Auszahlung und die Laufzeit des Zertifikates verlängert sich zumindest um ein weiteres Jahr. Befindet sich der Index an einem der Bewertungstage unterhalb des Zinszahlungslevels, dann fällt die Zinszahlung für das vorangegangene Laufzeitjahr vorerst einmal aus. Entfallene Zinszahlungen werden nachbezahlt, wenn der Indexstand an einem der nachfolgenden Stichtage wieder oberhalb der Zinsschwelle liegt.

Wird das Zertifikat nicht vorzeitig zurückbezahlt, dann erhalten Anleger ihren Kapitaleinsatz und - sofern erforderlich - die ausständigen Zinszahlungen gutgeschrieben, wenn der Index innerhalb des gesamten Beobachtungszeitraumes (16.9.17 bis 15.9.21) niemals die Barriere berührt hat. Im Falle der zwischenzeitlichen Barriereberührung wird das Zertifikat gemäß der prozentuellen Wertentwicklung des Index im Verhältnis zum Startkurs getilgt.

Das BNP-Memory Express Zertifikat auf den Stoxx Europe 600 Oil & Gas-Kursindex, maximale Laufzeit bis 22.9.21, ISIN: DE000PR8EUC0, kann noch bis 15.9.17 mit 1.000 Euro plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Memory Express-Zertifikat ermöglicht in maximal vier Jahren die Chance auf eine Jahresbruttorendite von 4,40 Prozent, wenn der Stoxx Europe 600 Oil & Gas (Price)-Index während der Beobachtungsperiode niemals 40 Prozent des am 15.9.17 festgestellten Wertes verliert.

Quelle: zertifikatereport.de