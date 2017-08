Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOINDUSTRIE - Für die Deutsche Umwelthilfe war das zwischen Politik und Wirtschaft beschlossene Ergebnis des Dieselgipfels von Anfang an ein Desaster. Jetzt hält die Autoindustrie mit eigenen Berechnungen dagegen. Sie erwartet eine deutlich höhere Verringerung der Luftbelastung durch Stickoxide als die Umweltschützer. (Handelsblatt S. 14)

DIESEL - Autokäufer in Deutschland sind deutlich skeptischer gegenüber dem Diesel geworden als noch vor zwei Jahren. Zu dieser Einschätzung kommt der Mineralölkonzern Aral, der im Zwei-Jahres-Rhythmus die Vorlieben der Autofahrer in Deutschland ermittelt. In diesem Jahr gab von mehr als 1000 befragten potentiellen Autokäufern nur jeder fünfte (18 Prozent) an, einen Diesel kaufen zu wollen. Bei der Vorgängerumfrage vor zwei Jahren hatten noch 31 Prozent einen Selbstzünder bevorzugt. 41 Prozent der Deutschen wollen sich in den kommenden anderthalb Jahren einen Neu-, Jahres- oder Gebrauchtwagen kaufen, während zuvor lediglich 31 Prozent der Teilnehmer eine Kaufabsicht äußerten. (FAZ S. 24/Börsen-Zeitung S. 10)

BUNDESKARTELLAMT - "Die Kartellverfolgung bleibt ein Schwerpunkt unserer Arbeit, und wir lassen nicht nach", sagte Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, in einem Interview. Allein im ersten Halbjahr gab es schon zehn Untersuchungen in insgesamt 36 Unternehmen. "Wettbewerb ist und bleibt der absolut zentrale Treiber für Innovation, gute Produkte und niedrige Preise." Ein großes Anliegen ist ihm der Erhalt der Innenstädte: "Wenn wir die Innenstädte retten wollen, müssen wir dafür sorgen, dass auch die kleinen Einzelhändler ihre Chancen im Netz nutzen können. Wenn Buchhändler und Sportgeschäfte in unseren Einkaufsstraßen auf Dauer überleben sollen, brauchen sie mit ziemlicher Sicherheit ein zweites Standbein in Form von Einnahmen aus E-Commerce. Und deshalb müssen wir sicherstellen, dass es im Internet keine unzulässigen Vertriebsbeschränkungen zu Lasten kleiner Händler gibt. (FAZ S. 19)

USA - Donald Trump spaltet Amerika. Doch auf dieser Seite des Atlantiks hat die Politik des US-Präsidenten den gegenteiligen Effekt: Sie eint Europa. Die Empörung über den gewalttätigen Naziaufmarsch in Charlottesville und Trumps Gleichsetzung von Nazis und Nazigegnern bringt sogar die Briten wieder näher an den Kontinent heran. Auch EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker distanziert sich vom US-Präsidenten: "Das europäische Projekt hat die Wunden geheilt, die Hass, Angst vorm Fremden und Antisemitismus auf diesem Kontinent angerichtet haben", sagte er dem Handelsblatt. Heute seien gemeinsame Werte wie der Respekt der Menschenrechte, Freiheit und Demokratie "für uns Europäer eine tägliche Verpflichtung". (Handelsblatt S. 3)

BILDUNG - Viele Bundesländer haben gravierende Mängel, was die Qualität ihrer Schulen, Kindergärten und Universitäten angeht. Das zumindest zeigt der Bildungsmonitor 2017, den das Institut der deutschen Wirtschaft im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) erstellt hat. Anders als in den Vorjahren gab es zuletzt vielerorts kaum Fortschritte, in etlichen Bereichen registrierten die Studienautoren sogar Rückschritte. Damit Deutschland auch in Zukunft wirtschaftlich stark bleibt, sollten Investitionen ins Bildungssystems jährlich um zwölf Milliarden Euro gesteigert werden, fordert das Institut. Die leistungsstärksten Bildungssysteme haben danach Sachsen, Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg, gefolgt von Hamburg und dem Saarland. (Welt S. 9)

LEHRERMANGEL - Zu Beginn des neuen Schuljahres warnen Gewerkschafter und Experten vor einer deutlichen Verschärfung des Lehrermangels an deutschen Schulen. Die Lage an den Schulen sei so "zugespitzt wie seit zehn Jahren nicht", sagte Marlis Tepe, Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Nach Ansicht von Udo Beckmann vom Verband Bildung und Erziehung steuere man "sehenden Auges in einen pädagogischen Notstand". (SZ S. 5)

MEDIKAMENTE - Die zweitgrößte Krankenkasse, die Barmer Ersatzkasse, will Lieferengpässe bei wichtigen Medikamenten künftig durch schärfere Auflagen für die Pharmaindustrie verhindern. "Die bisherigen Bestrebungen haben nicht gefruchtet", sagte Bernd Heinemann, Verwaltungsrats-Chef der Barmer. Heinemann fordert, dass die Politik die Pharmaindustrie zum Handeln zwingen soll: "Sie muss die Produzenten zur Vorratshaltung verpflichten." Meldungen über drohende oder bestehende Lieferengpässe müssten ebenfalls obligatorisch sein. "Eine Nichtbeachtung dieser Pflicht müsste geahndet werden", fügte Heinemann hinzu. Die Politik solle über Sanktionen nachdenken. (Funke Mediengruppe)

GESETZE - Unionsfraktionschef Volker Kauder will zum Bürokratieabbau auch bestehende Gesetze wieder streichen. "Wir müssen die Zahl der Gesetze um zehn Prozent reduzieren", schrieb Kauder in einem Gastbeitrag. Der Gesetzgeber - auch der in Brüssel und Straßburg - müsse sich fragen, ob Regelungen wirklich notwendig seien. In der großen Koalition seien zwar erste Schritte gegen immer mehr Bürokratie unternommen worden. "Das reicht aber nicht", erklärte Kauder. (Rheinische Post)

