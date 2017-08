FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SHY1 XFRA US79971C2017 SANCHEZ MIDSTREAM PAR.UTS 0.380 EUR

XFRA DE000HSH5ZR2 HSH NORDBANK MZC 11 16/20 0.000 %

D2XA XFRA FR0010251421 DEXIA CL 05/UND FLR 0.000 %

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.091 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.065 EUR