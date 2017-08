FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NOVC XFRA DK0060534915 NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 0.403 EUR

0OH XFRA AU000000OML6 OOH MEDIA LTD 0.030 EUR

FK85 XFRA DE0009771980 DEKA-EUROPABOND TF 0.590 EUR

FK8M XFRA DE0009771923 DEKA-TELEMEDIEN TF 0.690 EUR

FK89 XFRA DE0008479825 DEKA-RENTENNACHRANG 0.660 EUR

WW1 XFRA US9807451037 WOODWARD INC. DL-,001455 0.107 EUR

KCE1 XFRA TH0122B10Z13 KCE EL. PCL -FGN- BA 1 0.028 EUR

TKH XFRA US8873891043 TIMKEN CO. 0.231 EUR

LA2 XFRA US8335511049 SNYDERS-LANCE INC. 0.137 EUR

PLL XFRA US7443201022 PRUDENTIAL FINL DL-,01 0.641 EUR

5AH XFRA US6984771062 PANHAND.OIL+GAS DL-,01666 0.034 EUR

ND1 XFRA US6556631025 NORDSON CORP. 0.257 EUR

DUT XFRA US6153691059 MOODY'S CORP DL-,01 0.325 EUR

KYSA XFRA US4881522084 KELLY SERVS INC. A DL 1 0.064 EUR

JBX XFRA US4663671091 JACK IN THE BOX DL-,01 0.342 EUR

THYG XFRA TH0450010Y16 THAI UN. GRP PR. -FGN- 0.008 EUR

IVY XFRA US46145F1057 INV.TECH.GRP INC. DL-,01 0.060 EUR

COZ XFRA US1924461023 COGNIZANT TECH. SOL.A 0.128 EUR

XTY XFRA US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY DL 5 0.154 EUR

CLY XFRA US1311931042 CALLAWAY GOLF DL-,01 0.009 EUR

BWI XFRA US1170431092 BRUNSWICK CORP. DL-,75 0.141 EUR

ALK XFRA US0116591092 ALASKA AIR GRP INC. DL 1 0.257 EUR

NVAP XFRA TH0450010R15 THAI UN.GRP -NVDR-BA 0,25 0.008 EUR

NVPA XFRA TH0122010R10 KCE EL. PCL -NVDR- BA 1 0.028 EUR

31V XFRA KYG9361V1086 VINDA INTL HLDGS HD-,10 0.005 EUR

OPQ XFRA HK0018000155 ORIENTAL PRESS GRP 0.007 EUR

HEH XFRA HK0006000050 POWER ASSETS HLDG.LTD. 0.904 EUR

MLU XFRA CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP. 0.139 EUR

BU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01 0.393 EUR

PD1A XFRA AU000000ANN9 ANSELL LTD. 0.203 EUR

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.095 EUR

18E XFRA US2924801002 ENABLE MIDSTREAM PART.UTS 0.272 EUR

L8L XFRA MX01LA040003 GRUPO LALA CL.B MN -,142 0.007 EUR

FKQW XFRA LU0348413815 DEKALUX-PHARMATECH TF 2.940 EUR

FKQX XFRA LU0348461897 DEKALUX-BIOTECH TF 0.350 EUR