Horgen - Der Verbundwerkstoff-Spezialist Schweiter hat im ersten Semester 2017 mit dem fortgeführten Geschäft den Umsatz gesteigert. Wegen des per Ende Juni erfolgten Verkaufs der Sparte SSM Textilmaschinen an Rieter ergab sich ein ausserordentlich hoher Reingewinn. Für den Geschäftsverlauf im Gesamtjahr zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich.

Der Umsatz des fortgeführten Geschäfts mit der Division 3A Composites legte um 5% auf 485,6 Mio CHF zu, entsprechend einem Plus in Lokalwährungen von 6%. Zum Umsatzwachstum hätten insbesondere das Display- wie auch das Architekturgeschäft in Europa und den USA beigetragen, teilt das Unternehmen am Freitag mit. Der Auftragseingang legte um 1,4% auf 505,7 Mio zu.

Anlaufkosten für Produktion belasten operatives Ergebnis

Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA ging dagegen um 6% auf 52,6 Mio CHF und die entsprechende Marge um 40 Basispunkte auf 10,8% zurück. Hier ist allerdings noch der Beitrag der Ende Juni veräusserten SSM enthalten. Für 3A Composites allein ergab sich ein Rückgang des EBITDA um knapp 7% auf 53,9 Mio bei einer entsprechenden Marge von 11,1%. Belastet worden sei die Profitabilität durch höher als erwartet ausgefallene Anlaufkosten für eine neue Produktionsanlage.

Damit hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten nicht ganz erfüllt. Der AWP-Konsens für den Umsatz aus dem fortgeführten ...

