Der weltgrößte Einzelhändler hat seinen Umsatz auf vergleichbarer Basis das dritte Jahr in Folge gesteigert. Die Erlöse in den seit mindestens einem Jahr geöffneten Filialen im Heimatmarkt USA wuchsen im Quartal bis zum 31. Juli um 1,8 %. Aufgrund von Preissenkungen und Investitionen in E-Commerce-Aktivitäten sank die Bruttomarge allerdings um elf Basispunkte auf 25 %. Der Überschuss brach allerdings binnen Jahresfrist um 23 % auf 2,9 Mrd. $ ein. Grund hierfür: Ein Verlust durch den Rückkauf von Schulden.



Wal-Mart hob das untere Ende des Gewinnausblicks für das Gesamtjahr auf 4,30 $ je Aktie von 4,20 $ an. Am oberen Ende von 4,40 $ hielt das US-Unternehmen jedoch fest.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info