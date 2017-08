Ein Lieferwagen rast in der katalanischen Metropole Barcelona in eine Menschenmenge. Wenig später erschießt die Polizei fünf mutmaßliche Terroristen 100 Kilometer weiter südlich und verhindert vermutlich Schlimmeres.

Bei einem Terroranschlag in Barcelona, sind mindestens 13 Menschen getötet und weitere hundert verletzt wurden. Ein Attentäter hatte dabei einen Transporter in eine Menschenmenge auf der Promenade Las Ramblas im Zentrum der Stadt gefahren. Die Polizei tötete kurz darauf fünf mutmaßliche Terroristen im spanischen Küstenort Cambrils und verhinderte so vermutlich ein weiteres Attentat. Die Updates im Newsblog.

Auf Barcelonas bekannter Flaniermeile Las Ramblas ist ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gefahren.Unter den 13 Toten und mehr als 100 Verletzten sollen sich Menschen aus insgesamt 18 verschiedenen Nationen befinden. Auch drei Deutsche sollen darunter sein.Die Terrormiliz "Islamischer Staat" reklamierte die Tat für sich. Die spanische Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Täter.

+++ Attentäter auf der Flucht +++Nach dem Anschlag von Barcelona suchen die spanischen Behörden mit Hochdruck nach dem Täter. In der Kleinstadt Cambrils, rund 100 Kilometer südlich der Metropole, töteten Einsatzkräfte in der Nacht fünf Personen. Dadurch sei ein weiterer Terrorangriff mit Sprengstoff-Gürteln verhindert worden, erklärten die Behörden. Der Mann, der am Donnerstag mit einem Kleintransporter viele Menschen auf der auch bei Touristen beliebten Allee Las Ramblas überfahren hatte, wurde dagegen bislang nicht gefasst. Der Polizei zufolge handelte es sich um einen Terroranschlag.

+++ Innenminister: Zusammenhang zwischen beiden Taten +++

Zwischen beiden Taten gäbe es einen Zusammenhang, sie seien dem gleichen Muster ...

