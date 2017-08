Von Ese Erheriene

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien können sich den negativen Vorgaben der US-Börsen am Freitag nicht entziehen. Allerdings fallen die Verluste längst nicht so heftig aus wie an der Wall Street, auch nachdem größere Einbußen aus dem frühen Geschäft zum Teil wieder wettgemacht wurden. Marktteilnehmer sprechen von wieder erwachter Risikoscheu der Anleger.

An den US-Börsen hatte zunehmende Skepsis über die Fähigkeit von US-Präsident Donald Trump, versprochene wirtschaftsfreundliche Maßnahmen auch in die Tat umzusetzen, für Verstimmung gesorgt. Auslöser war, dass sich hochrangig besetzte Beratergremien des Präsidenten quasi aufgelöst haben wegen Trumps unklarer Positionierung mit Blick auf gewaltsame Übergriffe rechtsradikaler Gruppierungen. Hinzu kam als Belastungsfaktor der Terroranschlag in Barcelona mit mehreren Toten. Der Dow-Jones-Index verzeichnete in diesem Umfeld das größte Tagesminus seit drei Monaten und der Volatilitätsindex - gemeinhin auch als Angstbarometer bezeichnet - schoss um 30 Prozent nach oben.

Yen sorgt in Tokio zusätzlich für Druck auf die Kurse

Gesucht sind in dieser Gemengelage sichere Häfen. Allen voran steigt der Yen. Der Dollar kostet nur noch 109,30 Yen, über 1 Yen weniger als im Hoch am Vortag. Er liegt damit nur noch knapp über seinem Jahrestief. Beim ebenfalls oft als sicherer Hafen angesteuerten Gold tut sich aber wenig.

An der Tokioter Börse verliert der Nikkei-Index 1,3 Prozent auf 19.453 Punkte und weist damit in der Region das größte Minus auf. Hier drückt zusätzlich der feste Yen, der die Exportsituation japanischer Unternehmen verschlechtert, auf die Stimmung. In Seoul und in Schanghai kommen die Indizes nur leicht zurück, in Sydney wurde ein anfängliches gut 1-prozentiges Minus mittlerweile auf 0,7 Prozent verringert.

Die Fundamentaldaten seien nicht schlecht und solide erwartete Ergebnisse japanischer Unternehme stützten den Markt etwas, kommentiert Takashi Hiratsuka, Handelschef bei der japanischen Resona Bank die Kursentwicklung. Hinzu kämen auch vereinzelte Schnäppchenkäufe.

Für etwas Entspannung im Handelsverlauf habe gesorgt, dass Trumps Chef des Nationalen Sicherheitsrats, Gary Cohn, offenbar nicht beabsichtige, sein Amt aufzugeben, heißt es an anderer Stelle. Entsprechende Gerüchte hatten an der Wall Street den Abwärtsdruck noch verschärft. Der frühere Goldman-Sachs-Manager war in der Vergangenheit von Trump auch als potenzieller Kandidat für den Chefposten bei der US-Notenbank genannt worden. Die Kursentwicklung zeige, dass die Marktakteure das Chaos in der Trump-Administration genau verfolgten, so Marktteilnehmer.

"Es ist besser, außerhalb der USA nach Anlagemöglichkeiten zu suchen, wo das Momentum in Sachen Wachstum und Reformen größer ist", sagt Paul Flood, Portfoliomanager bei Newton Investment Management. Zudem seien die Bewertungen in den USA nach dem Wahlsieg Trumps sehr hoch gelaufen.

Lenovo für schwache Zahlen abgestraft

Unter den Einzelwerten verlieren Lenovo in Hongkong fast 4 Prozent. Der chinesische Computerhersteller hat in seinem ersten Geschäftsquartal überraschend Verluste geschrieben, weil gestiegene Kosten und ein schwieriges Marktumfeld belasteten. Unter dem Strich stand ein Minus von 72 Millionen US-Dollar. Analysten hatten schwarze Zahlen erwartet.

Cathay Pacific setzen ihren Kursanstieg fort und stiegen um weitere 2,2 Prozent. Die Fluglinie hatte mit ihren Quartalszahlen zwar enttäuscht, mit ihrem Ausblick aber für Kursfantasie gesorgt. Zudem meldete Cathay für Juli ein starkes Frachtvolumen.

Gut kommen in Hongkong die Halbjahreszahlen des Versicherers Ping An an. Der Kurs legt um 1,1 Prozent zu. Die Analysten der Deutschen Bank haben in Reaktion darauf ihre Prognosen erhöht und raten weiter zum Kauf der Aktie. Die HSBC hat das Kursziel für die Aktie angehoben. Vor allem das Neugeschäft von Ping An überzeugt die Analysten.

Für Korean Air geht es dagegen in Seoul um 3,5 Prozent abwärts. Hier belaste, dass der Unternehmenschef und seine Frau von der Polizei vorgeladen worden seien. Ihnen wird vorgeworfen, Unternehmensgelder veruntreut und in die Renovierung des eigenen Hauses investiert zu haben.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.738,40 -0,71% +0,69% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.453,77 -1,26% +1,78% 08:00 Kospi (Seoul) 2.359,50 -0,09% +16,43% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.262,01 -0,20% +5,10% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 27.149,69 -0,71% +24,62% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.264,48 -0,13% +13,32% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:41 % YTD EUR/USD 1,1736 +0,1% 1,1726 1,1755 +11,6% EUR/JPY 128,29 -0,0% 128,32 130,37 +4,4% EUR/GBP 0,9105 -0,1% 0,9110 0,9142 +6,8% GBP/USD 1,2889 +0,1% 1,2871 1,2858 +4,5% USD/JPY 109,32 -0,1% 109,44 110,91 -6,5% USD/KRW 1141,65 -0,0% 1141,91 1141,07 -5,4% USD/CNY 6,6767 +0,0% 6,6755 6,6918 -3,9% USD/CNH 6,6843 +0,0% 6,6839 6,7013 -4,2% USD/HKD 7,8238 +0,0% 7,8236 7,8227 +0,9% AUD/USD 0,7894 +0,1% 0,7888 0,7852 +9,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,04 47,09 -0,1% -0,05 -17,5% Brent/ICE 50,97 51,03 -0,1% -0,06 -13,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.287,51 1.287,92 -0,0% -0,41 +11,8% Silber (Spot) 16,99 17,04 -0,3% -0,05 +6,7% Platin (Spot) 979,00 976,00 +0,3% +3,00 +8,3% Kupfer-Future 2,93 2,94 -0,3% -0,01 +16,1%

