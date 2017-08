Führungskräfte sind durch "emotionale Ansteckung" auch für die Gefühle ihrer Mitarbeiter verantwortlich. So absurd es klingt: Katzenvideos können ein Schlüssel zum Management-Erfolg sein. Ein Gastbeitrag.

Nico Rose ist Führungskraft im Vorstandsstab Personal eines internationalen Medienkonzerns. Der Experte für "Positive Psychologie" ist zudem als Coach und Speaker aktiv. In einem Gastbeitrag, den er für unser Businessnetzwerk Leader.In geschrieben hat, beschäftigt sich Rose mit emotionaler Ansteckung - dem Phänomen, wenn Menschen Gefühle und Emotionen anderer übernehmen. Vor allem im Berufsleben spielt das eine große Rolle, denn hier gibt der Boss häufig die Richtung vor. Schlechte Stimmung, die von ihm ausgeht, strahlt direkt auf die Angestellten aus. Hat der Vorturner üble Laune, kann die Belegschaft kaum heiter und motiviert sein. Natürlich funktioniert dieses Prinzip auch andersherum. Wie Chefs sich dieses Prinzip zunutze machen, erklärt Nico Rose.

Es geht mir ja nicht um Katzenvideos an sich, sondern um das, was sich "aktives Emotionsmanagement" (für Führungskräfte) nennt. Ich betone immer wieder gerne, dass Führungskräfte nicht nur für ihre eigenen Emotionen verantwortlich sind, sondern durch "emotionale Ansteckung" (zum Teil) auch für jene ihrer Mitarbeiter.

Viele Führungskräfte leisten, gemessen am Arbeitspensum, der körperlichen Belastung und dem begleitenden Ausmaß an Stress, Hochleistungssport. Allerdings hat man als Manager in der Wirtschaft im Gegensatz zu Sportlern keine Off-Season, wenn man mal von einigen Wochen Urlaub, in denen häufig auch noch durchgearbeitet wird, absieht.

Die Arbeitstage sind regelmäßig geprägt von einem Meeting-Marathon, man hetzt von einer Besprechung zur nächsten, muss sich ständig in neue Themen einfinden und mit unterschiedlichsten Menschen "gut klarkommen".

Natürlich läuft in Meetings nicht immer alles glatt. Verhandlungen enden zuweilen ergebnislos, Mitarbeitergespräche bleiben gelegentlich unter den Erwartungen, der Dialog mit dem eigenen Vorgesetzten ist nicht immer eine Massage für die Seele. Hier besteht die Gefahr, dass sich schlechte Schwingungen über den Tag ansammeln und ein Eigenleben entwickeln. Das klingt zunächst esoterisch, hat jedoch eine handfeste empirische Grundlage. Denn schlechte Stimmung verbreitet sich wie Schnupfen.

Die Sozialpsychologie kennt das Konzept der "emotionalen Ansteckung". Menschen sind demnach Herdentiere und unsere Zugehörigkeit zur Gruppe hängt auch davon ab, wie gut wir uns in die Gefühle unserer Mitmenschen einfinden können. Ohne dass wir uns dessen bewusst sind, beeinflussen unsere Emotionen die Gefühle jener Menschen, mit denen wir interagieren - und gleichzeitig werden wir von ihnen beeinflusst.

Wie das funktioniert? Unser Gehirn simuliert vor allem auf Basis der Körpersprache und Mimik, wie es sich anfühlen würde, das zu fühlen, ...

