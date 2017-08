Zürich - Spitch ist der erste Anbieter von unternehmensgerechten NLP-Lösungen (Natural Language Processing) für die Schweizer Landessprachen, einschliesslich Schweizerdeutsch mit seinen zahlreichen Dialekten. Das Unternehmen wurde im Accenture-Bericht Technology Vision 2017 «Technology for People: The Era of the Intelligent Enterprise» (Technologie für Menschen: Das Zeitalter des intelligenten Unternehmens) als Beispiel genannt.

Eine Studie von Accenture Research zeigt, dass künstliche Intelligenz (KI) das Schweizer Wirtschaftswachstum bis 2035 verdoppeln könnte. Laut der Analyse könnte künstliche Intelligenz bis 2035 242 Milliarden USD ...

