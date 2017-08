Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Nur wenige Stunden nach dem Attentat von Barcelona sind bei einer zweiten Attacke in einem Badeort sieben Menschen verletzt worden. Die Regionalregierung von Katalonien erklärte am Freitagmorgen, in Cambrils gut 100 Kilometer südlich von Barcelona seien die Täter ebenfalls mit einem Auto in die Menge gerast. Unter den sieben Verletzten sei auch ein Polizist. Die Polizei hatte zuvor erklärt, sie habe in dem Ort vier mutmaßliche Terroristen erschossen und einen weiteren verletzt. Die Sicherheitskräfte untersuchen nach eigenen Angaben noch, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt. Zu dem Anschlag mit einem Lieferwagen in Barcelona bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Dabei wurden mindestens 13 Menschen getötet und 100 weitere verletzt. Der spanische Zivilschutz teilte mit, es seien Menschen aus 18 Nationen betroffen, darunter auch Deutsche. Ein Sprecher des Zivilschutzes teilte mit, die weiteren Opfer stammten aus Spanien, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Italien, Irland, Griechenland, Ungarn, Rumänien und Mazedonien. Zudem wurden demnach Staatsbürger aus den nicht-europäischen Ländern Algerien, Argentinien, Venezuela, Peru, Kuba, Australien und China verletzt oder aber getötet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan August (1. Umfrage) PROGNOSE: 94,5 zuvor: 93,4

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.433,00 +0,14% Nikkei-225 19.466,42 -1,20% Hang-Seng-Index 27.226,02 -0,43% Kospi 2.359,82 -0,08% Shanghai-Composite 3.271,45 +0,09% S&P/ASX 200 5.750,30 -0,50%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Die Aktienmärkte können sich den negativen Vorgaben der US-Börsen nicht entziehen. Allerdings fallen die Verluste längst nicht so heftig aus wie an der Wall Street. An den US-Börsen hatte zunehmende Skepsis über die Fähigkeit von US-Präsident Donald Trump, versprochene wirtschaftsfreundliche Maßnahmen auch in die Tat umzusetzen, für Verstimmung gesorgt. Hinzu kam als Belastungsfaktor der Terroranschlag in Barcelona mit mehreren Toten. Gesucht sind in dieser Gemengelage sichere Häfen. Allen voran steigt der Yen, was den Abwärtsdruck in Tokio noch verstärkt. Für etwas Entspannung im Handelsverlauf habe gesorgt, dass Trumps Chef des Nationalen Sicherheitsrats, Gary Cohn, offenbar nicht beabsichtige, sein Amt aufzugeben, heißt es an anderer Stelle. Der frühere Goldman-Sachs-Manager war in der Vergangenheit von Trump auch als potenzieller Kandidat für den Chefposten bei der US-Notenbank genannt worden. Unter den Einzelwerten verlieren Lenovo in Hongkong fast 4 Prozent. Der Computerhersteller hat in seinem ersten Geschäftsquartal überraschend Verluste geschrieben. Cathay Pacific setzen ihren Kursanstieg fort und steigen um weitere 2,2 Prozent. Die Fluglinie hat für Juli ein starkes Frachtvolumen gemeldet. Gut kommen in Hongkong die Halbjahreszahlen des Versicherers Ping An an. Der Kurs legt um 1,1 Prozent zu.

US-NACHBÖRSE

Für Applied Materials ging es um 3,8 Prozent nach oben (siehe unten). Die Bekleidungskette Gap überzeugte mit einem flächenbereinigten Umsatzwachstum um 1 Prozent. Analysten hatten Gap nur ein Plus von 0,1 Prozent zugetraut. Zudem hob Gap den Ausblick an. Gap verteuerten sich um 5,6 Prozent. Für Ross Stores ging es sogar um 11,7 Prozent nach oben. Auch hier überzeugten Umsatzentwicklung und angehobener Ausblick.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.750,73 -1,24 -274,14 10,06 S&P-500 2.430,01 -1,54 -38,10 8,54 Nasdaq-Comp. 6.221,91 -1,94 -123,19 15,58 Nasdaq-100 5.796,32 -2,05 -121,10 19,18 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 766 Mio 731 Mio Gewinner 555 1.798 Verlierer 2.442 1.184 unverändert 89 99

Schwach - Zweifel am Zustandekommen der versprochenen Wirtschaftsreformen in den USA drückten schwer auf die Stimmung. Der Verkaufsdruck verstärkte sich, als Gerüchte aufkamen, Präsident Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn werde zurücktreten. Das Weiße Haus dementierte zwar Rücktrittspläne Cohns, doch erholten sich die Kurse nicht mehr. Vielmehr kam mit dem Terroranschlag in Barcelona ein weiterer Belastungsfaktor hinzu. Der überraschend gut ausgefallene Philly-Fed-Index und die unerwartet geringe Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stützten den Markt in diesem Umfeld nicht. Technologiewerte wurden besonders stark abverkauft, nachdem Cisco bei der Vorlage seiner Quartalszahlen einen neuerlichen Umsatzrückgang in Aussicht gestellt hatte. Cisco verloren 4 Prozent, Apple 1,9, Intel 1,8 und Microsoft 1,7 Prozent. Wal-Mart gaben um 1,6 Prozent nach. Das Unternehmen steigerte den Umsatz anders als viele Konkurrenten zwar und der Gewinn sank nicht so stark wie befürchtet; allerdings blieb der Umsatzanstieg bei der Sparte Sam's Club leicht hinter den Erwartungen zurück. Alibaba stiegen nach guten Quartalszahlen im Verlauf auf ein Rekordhoch bei 168 Dollar. Zum Handelsende notierte die Aktie 2,8 Prozent höher bei 163,92 Dollar.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,19 -3,4 2,22 -25,4 30 Jahre 2,78 -2,9 2,81 -29,0

Der US-Anleihemarkt erfuhr mit den Spekulationen um einen Rücktritt von Trumps Wirtschaftsberater Cohn und dem Anschlag in Barcelona Zulauf. Übergeordnet stütze zudem nach wie vor die Aussicht auf noch längere Zeit niedrige Zinsen, hieß es aus dem Handel.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:41 % YTD EUR/USD 1,1734 +0,1% 1,1726 1,1755 +11,6% EUR/JPY 128,29 -0,0% 128,32 130,37 +4,4% EUR/GBP 0,9098 -0,1% 0,9110 0,9142 +6,7% GBP/USD 1,2893 +0,2% 1,2871 1,2858 +4,5% USD/JPY 109,34 -0,1% 109,44 110,91 -6,5% USD/KRW 1141,60 -0,0% 1141,91 1141,07 -5,4% USD/CNY 6,6783 +0,0% 6,6755 6,6918 -3,8% USD/CNH 6,6847 +0,0% 6,6839 6,7013 -4,2% USD/HKD 7,8238 +0,0% 7,8236 7,8227 +0,9% AUD/USD 0,7896 +0,1% 0,7888 0,7852 +9,4%

Nachdem der Euro bereits vor der Bekanntgabe des EZB-Protokoll unter Druck gestanden hatte, weitete er die Abgaben danach kurzzeitig noch etwas aus und fiel bis auf 1,1662 Dollar. In dem Protokoll brachten die Währungshüter ihre Sorge über ein mögliches Überschießen des Euro zum Ausdruck. Damit habe es den Anschein, als ob die Schmerzgrenze der EZB mit Blick auf den Euro-Höhenflug erreicht worden sei, hieß es. Das als taubenhaft interpretierte US-Notenbankprotokoll vom Mittwochabend linderte jedoch den Abwertungsdruck auf die Gemeinschaftswährung. Die Zinsdifferenz zwischen Bundesanleihen und US-Treasurys dürfte sich so bald nicht ausweiten, sagten Markttelnehmer. Der Euro erholte sich im späten US-Handel auf gut 1,1730 Dollar, lag damit aber noch immer deutlich unter seinem Tageshoch von 1,1790 Dollar. Der Yen profitiert unterdessen von seinem Ruf als sicherer Hafen angesichts des Politchaos in den USA und der Terroranschläge in Spanien.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,07 47,09 -0,0% -0,02 -17,4% Brent/ICE 51,03 51,03 0% 0,00 -13,1%

Die Ölpreise erholten sich etwas von ihrem jüngsten Ausverkauf. Marktteilnehmer vermuteten jedoch rein technisch bedingte Käufe, nachdem der WTI-Ölpreis unter 47 Dollar je Barrel gefallen war. Das Überangebot dürfte eine nachhaltige Erholung der Preise verhindern, hieß es. Aus den US-Lagerdaten am Mittwoch war hervorgegangen, dass die Ölförderung in den USA weiter zunimmt und schon fast wieder das Spitzenniveau aus dem Jahr 2015 erreicht hat. Damit scheinen sich die Befürchtungen des Marktes zu bewahrheiten, dass die Opec-Förderbegrenzung Länder außerhalb des Kartells, und hier vor allem die USA, zu einer Anhebung der Fördermenge animieren könnte, so ein Beobachter. Ein Barrel der US-Sorte WTI verteuerte sich im US-Handel um 0,7 Prozent auf 47,09 Dollar. Für die europäische Sorte Brent ging es deutlicher um 1,5 Prozent auf 51,03 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.287,29 1.287,92 -0,0% -0,63 +11,8% Silber (Spot) 17,00 17,04 -0,2% -0,04 +6,7% Platin (Spot) 979,50 976,00 +0,4% +3,50 +8,4% Kupfer-Future 2,93 2,94 -0,1% -0,00 +16,4%

Der Preis für die Feinunze Gold legte um 0,6 Prozent auf 1.289 Dollar zu. Vor allem die Aussicht auf zunächst nicht weiter steigende US-Zinsen stützte das Edelmetall. Mit der Nachricht von dem Terroranschlag in Barcelona profitierte das Gold zusätzlich von seinem Ruf als sicherer Hafen.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

Eine steigende Inflation würde dem Präsidenten der Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan, das Eintreten für eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr erleichtern. Die Fed könne es sich aber leisten, Geduld zu haben, sagte Kaplan. Die beiden bisherigen Zinserhöhungen in diesem Jahr habe er unterstützt, merkte der Dallas-Fed-Präsident an.

KONJUNKTUR MALAYSIA

