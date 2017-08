FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt im frühen Handel am Freitag um 30,5 auf 12.141,5 Punkte und erholt sich damit etwas von den Verlusten im späten Geschäft am Donnerstag. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.141,5 und das Tagestief bei 12.131 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 497 Kontrakte. Die Stimmung bleibt indes angeknackst. Zweifel an den erhofften Wirtschafsreformen von US-Präsident Trump sowie der Terroranschlag in Barcelona am Vorabend drücken auf die Stimmung.

Am Freitag könnte zudem der kleine Verfall für etwas Bewegung sorgen. Unterstützungen sollten die Basispreise um 12.100 und 12.000 Punkte liefern. Nach oben stehen die Marke von 12.200 und die Widerstandszone um 12.300 Punkten im Blick.

August 18, 2017 02:09 ET (06:09 GMT)

