Nach dem Terroranschlag in Barcelona hat die katalanische Polizei einen dritten Verdächtigen festgenommen. Das teilten die Behörden am Freitagmorgen mit.

Die Festnahme sei in der Stadt Ripoll nördlich von Barcelona erfolgt. Ob es sich dabei um den noch gesuchten Fahrer des Kleintransporters handelt, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Bei dem Anschlag am Donnerstagnachmittag waren mindestens 13 Menschen getötet und über 100 verletzt worden, als ein Kleintransporter auf der Turistenmeile "La Rambla" im Zentrum von Barcelona in eine Menschengruppe gefahren war.