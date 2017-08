FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Renditen für Bundeswertpapiere sind am Freitag im frühen Handel nach einem Rückgang infolge des Terroranschlags in Barcelona wieder etwas gestiegen. Zehnjährige Papiere rentierten am Morgen zuletzt wieder mit 0,41 Prozent, nachdem die Verzinsung zwischenzeitlich unter 0,40 Prozent gefallen war, weil Anleger als sicher geltende Staatspapiere aufsuchten.

Der für die Kursentwicklung richtungweisende Euro-Bund-Future gab zuletzt um 0,09 Prozent auf 164,16 Punkte nach. Auch in den meisten anderen Ländern im Euroraum war eine vergleichbare Bewegung bei den Kursen und den Renditen zu beobachten./tos/bgf/fbr

