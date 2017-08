FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Plus am Vortag startet der Bund-Future am Freitag zunächst etwas leichter in den Handel. Der Datenkalender ist zum Wochenschluss wie leergefegt. Das am Vortag veröffentlichte EZB-Protokoll ist am Anleihemarkt bereits eingepreist. Nach Aussage der Anleihestrategen der DZ Bank zeigten sie unter anderem, dass im geldpolitischen Rat schon von einer selbsttragenden Konjunkturexpansion gesprochen werde. Damit wäre eines der vier Kriterien für eine Reduktion des geldpolitischen Impulses erfüllt. Dennoch war sich der Rat einig, dass es noch an größerer Inflationsdynamik fehle, weshalb die Kommunikation und der ultra-expansive Kurs unverändert blieben.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert um 8.20 Uhr 15 Ticks auf 164,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 164,21 Prozent und das Tagestief bei 164,15 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 5.157 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 3 Ticks auf 132,71 Prozent.

August 18, 2017 02:28 ET (06:28 GMT)

