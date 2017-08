Gronau (ots) -



Passt zu mir! Bereits zum 4. Mal eröffnet Wotan Wilke Möhring die engbers-Modesaison. Der beliebte Schauspieler präsentiert alles was "Mann" diesen Herbst braucht: Von kernigen Lederjacken im Bikerstyle über softe Karohemden und Chino-Hosen mit perfekter Passform bis hin zu coolen Schnürboots. Leicht zusammengestellte, komplette Looks, die für den urbanen Lifestyle genauso wie für das Abenteuer in der Natur gemacht sind. "Überzeugen musste engbers mich nicht, denn die aktuelle Kollektion überzeugt von ganz alleine. Sie toppt sogar noch mal die letzte", so der engbers-Markenbotschafter Möhring begeistert.



Shooting-Location war diesmal der Landschaftspark Nord in Duisburg - fast ein "Heimspiel" für Wotan Wilke Möhring. Mit seiner Industriekultur, der atemberaubenden Natur und dem faszinierenden Lichtspektakel ist diese weltweit nahezu einmalige Parklandschaft der ideale Ort, um die engbers-Outfits gekonnt in Szene zu setzen.



"Wir freuen uns, dass wir auch weiterhin Wotan Wilke Möhring als authentischen und sympathischen Markenbotschafter an unserer Seite haben. Er verkörpert engbers glaubwürdig und stärkt so weiterhin die Bekanntheit und das Image unserer Marke", erklärt Bernd Bosch.



Über Engbers GmbH & Co. KG



IMMER NOCH EIN FAMILIENUNTERNEHMEN. TYPISCH ENGBERS. Die Engbers GmbH & Co. KG mit der Marke engbers ist heute die Nummer Eins für sportive "Männermode zum Wohlfühlen" - nachhaltig und verantwortungsvoll produziert nach höchsten Standards. Das Familienunternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Gronau hat sich in seiner über 70jährigen Geschichte von Deutschlands größtem Hemdenhersteller konsequent zu einer der führenden Männermodemarken entwickelt. engbers begeistert mit ausgewählten Materialien, lässigen Schnitten und perfekter Passform. Shopping bei engbers ist immer ein Erlebnis - in den mehr als 300 Stores in Deutschland und Österreich mit rund 1.800 Mitarbeitern oder im Online-Store.



