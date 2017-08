Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Air Berlin +9,7% auf 0,407, davor 6 Tage im Minus (-55,57% Verlust von 0,83 auf 0,37), Palfinger +0,48% auf 37,88, davor 5 Tage im Minus (-2,99% Verlust von 38,86 auf 37,7), PayPal -1,66% auf 59,29, davor 4 Tage im Plus (3,91% Zuwachs von 58,02 auf 60,29), Cancom -0,52% auf 59,63, davor 4 Tage im Plus (9,8% Zuwachs von 54,59 auf 59,94), DuPont -1,4% auf 80,86, davor 4 Tage im Plus (1,48% Zuwachs von 80,81 auf 82,01), Dow Jones -1,24% auf 21750,7, davor 4 Tage im Plus (0,83% Zuwachs von 21844 auf 22024,9), Deutsche Post -1,1% auf 35,115, davor 4 Tage im Plus (3,97% Zuwachs von 34,15 auf 35,51), Biogen Idec -3,28% auf 284,42, davor 4 Tage im Plus (4,6% Zuwachs von 281,15 auf 294,08), Volkswagen Vz. -0,69% auf 128,9, davor 4 Tage im Plus (2,08% Zuwachs...

Den vollständigen Artikel lesen ...