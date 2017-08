Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) konnte sich erneut oberhalb von 163,48 halten und die Marke von 164,00 infolge der unsicheren Lage in Spanien nach den Terrorattacken überwinden, so die Analysten der Helaba.Dies spreche zunächst für eine Fortsetzung der Mitte Juli begonnenen Aufwärtsbewegung. Allerdings sei die technische Lage nicht uneingeschränkt positiv. So liege die Stochastik seit Monatsanfang im überkauften Bereich und beginne nun, nach Süden zu drehen. Darüber hinaus habe der Trendstärke-Indikator ADX nach dem Überschreiten der Marke von 20 bislang keine Dynamik entwickeln können und pendele aktuell nur noch knapp über diesem Wert. Risiken seien mithin vorhanden. Die Trading-Range liege zwischen 163,50 und 164,65.

Den vollständigen Artikel lesen ...