Hamburg - Die Zuspitzung des Konfliktes mit Nordkorea hatte die Kurse der Staatsanleihen auf beiden Seiten des Atlantiks zum Ende vergangener Woche noch profitieren lassen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Die zuletzt zu hörende Mäßigung des Tonfalls der Streitparteien habe die Anleger wieder etwas zuversichtlicher in Bezug auf eine diplomatische Lösung der Krise werden lassen, was zu einem leichten Anstieg der Renditen geführt habe.

