Hamburg - Weiterhin Windstärke 1 an den Anleihemärkten: Die Spreads driften aktuell mit kleinen Kräuselwellen um ihre Jahrestiefststände, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Seit Anfang August habe man bei "AAA"-Anleihen zum ersten Mal negative Spreads beobachten können. Mitte Juni hätten sie noch bei ca. 15 Basispunkten notiert, Mitte Juli bei ca. 7 Basispunkten. Auffällig sei auch die deutliche Einengung des iBoxx in den letzten zwei Monaten von 57 Basispunkten Mitte Juni auf derzeit 40.

Den vollständigen Artikel lesen ...