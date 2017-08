Auction date 2017-08-18 Loan 3110 Coupon 0.125 % ISIN-code SE0006758736 Maturity 2019-06-01 Tendered volume, SEK mln 375 +/- 250 Volume offered, SEK mln 1,450 Volume bought, SEK mln 375 Number of bids 8 Number of accepted bids 5 Average yield -2.383 % Lowest accepted yield -2.400 % Highest yield -2.370 % % accepted at lowest yield 15.79



Auction date 2017-08-18 Loan 3108 Coupon 0.25 % ISIN-code SE0004211084 Maturity 2022-06-01 Tendered volume, SEK mln 375 +/- 250 Volume offered, SEK mln 1,200 Volume bought, SEK mln 375 Number of bids 5 Number of accepted bids 1 Average yield -1.849 % Lowest accepted yield -1.849 % Highest yield -1.849 % % accepted at lowest yield 100.00