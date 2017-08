Aarau (ots) - Die Aargauische Kantonalbank lanciert ihre neue

Website. Zusammen mit dem geschützten Portalbereich «Meine AKB»

präsentiert sie damit ein attraktives Gesamtpaket, das Benutzerinnen

und Benutzer intuitiv und schnell zu den gewünschten Informationen

führt.



Im neuen AKB Portal «Meine AKB» stehen für Kundinnen und Kunden

attraktive Services und Funktionen rund um ihre Finanzen zur

Verfügung. Die direkte Kommunikation (e-Mail und Chat) zwischen Kunde

und Bank erfolgt in «Meine AKB» sicher in einem geschützten Bereich.

Informationen zu Konten, Depots, Daueraufträgen/LSV und Vollmachen

sind jederzeit auf einen Blick ersichtlich. Die komplett

überarbeitete Website der Aargauischen Kantonalbank wurde bezüglich

Design und Nutzerfreundlichkeit auch für mobile Geräte konzipiert und

lädt zum intuitiven Entdecken und Ausprobieren ein.



Finanzen im Griff dank persönlichem Finanzassistenten



Mit dem persönlichen AKB Finanzassistenten haben private

Nutzerinnen und Nutzer ihre Finanzen im Griff, zu jeder Zeit und an

jedem Ort. Der persönliche Finanzassistent analysiert Ihre Ausgaben

und Sie haben den Überblick, wofür Sie Ihr Geld ausgeben. Sie

erstellen Budgets, definieren Sparziele und sind jederzeit über

Abweichungen und Fortschritte im Bilde.



Karten selbst verwalten



Ob Debitkarten (Bank- und Maestrokarten) oder Kreditkarten (Visa

und Mastercard): Hier haben Sie den Überblick über alle Ihre Karten.

Sie sehen sämtliche Kartendetails und können bei Bank- und

Maestrokarten Ihre Limiten selbst verwalten. Verlorene oder

gestohlene Karten können jederzeit selbst gesperrt werden.



Dokumente sicher speichern



Zum gesicherten Austausch wichtiger Dokumente mit der Bank steht

Ihnen der AKB Dokumentensafe zur Verfügung.



