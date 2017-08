Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Zweifel an den erhofften Wirtschafsreformen von US-Präsident Trump sowie der Terroranschlag in Barcelona am Vorabend belasten Europas Börsen im frühen Handel am Freitag. Die Risse zwischen der US-Administration und der heimischen Wirtschaft treten immer deutlicher zutage. Nachdem das Beratergremium von Konzernmanagern bereits aufgelöst wurde, kommt der Infrastruktur-Rat wohl gar nicht erst zustande. Am Donnerstag kamen Gerüchte auf, Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn werde zurücktreten. Das Weiße Haus dementierte zwar, die Stimmung der Anleger blieb aber schlecht. Cohn gilt als treibende Kraft der erhofften Steuerreform von Trump.

Der Terroranschlag in Barcelona drückt die Stimmung zusätzlich. In der spanischen Stadt fuhr ein Kleintransporter in eine Menschenmenge. Dabei wurden nach Behördenangaben dreizehn Menschen getötet und über einhundert verletzt. Das Attentat beanspruchte der Islamische Staat (IS) für sich. Nur wenige Stunden nach dem Attentat von Barcelona ereignete sich in dem weiter südlich gelegenen Badeort Cambrils eine ähnliche Attacke. "Das Risiko für die Investoren ist in den letzten 24 Stunden deutlich gestiegen", so ein Aktienhändler. Der DAX verliert 0,7 Prozent auf 12.123 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,8 Prozent auf 3.435 nach unten.

Die Börse in Madrid gibt mit Abgaben von 1 Prozent kräftiger nach als der europäische Durchschnitt. Verkauft werden auch Airline-Aktien. "Die Fluggesellschaften leiden kurzfristig unter dem Terror-Anschlag in Barcelona", sagt ein Aktienhändler. Das Interesse an Städtereisen - wie eben nach Barcelona - dürfte zurückgehen, heißt es. Allerdings haben sich solche Effekte in der Vergangenheit in der Regel als kurzfristig erwiesen. Air France verlieren 3,9 Prozent, IAG 3,2 Prozent und Lufthansa 2,1 Prozent. Unter den Touristiktiteln verlieren Thomas Cook 1,4 Prozent oder TUI 0,6 Prozent.

Weiter Hängepartie bei Stada

Es ist weiterhin nicht bekannt, ob die beiden Finanzinvestoren Bain und Cinven beim zweiten Übernahmeversuch des Generikaherstellers Stada erfolgreich waren. An der Börse wird weiterhin auf die Mitteilung gewartet, ob die geforderte Annahmeschwelle von 63 Prozent erreicht wurde. Etwas zuversichtlicher stimmt am Morgen eine Kreisemeldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach der Stada-Großaktionär Elliott, der Fonds des Investors Paul Singer, vor dem Ablauf der Frist für das Stada-Übernahmeangebot seine Zustimmung signalisiert haben soll. Sollte Elliot angedient haben, dürfte die Annahmeschwelle wohl erreicht werden, erwartet ein Händler. Stada steigen 1,9 Prozent.

Bei VTG belastet der Ausblick. Das Schienenlogistikunternehmen geht nun für das laufende Jahr von einem EBITDA von 330 bis 360 Millionen Euro aus. Zuvor hatte VTG einen leichten Anstieg über das Vorjahresergebnis von 345,3 Millionen Euro prognostiziert. Zur Begründung hieß es, die Nachfrage nach Güterwagen sei zum Anfang des dritten Quartals ungewöhnlich hoch gewesen. Ehe daraus zusätzliche Erträge erzielt würden, entstünden jedoch Kosten für die Ingangsetzung von bisher unvermieteten und zwischenzeitlich abgestellten Wagen.

Der Euro notiert am Morgen wenig verändert bei 1,1748 Dollar. Der Terminkalender ist recht dünn. Am Nachmittag wird der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für August veröffentlicht. Daneben spricht Dallas-Fed-Präsident Kaplan - mit größeren Akzenten ist hier allerdings nicht zu rechnen. Gold zieht weiter an und steigt um 0,4 Prozent auf 1.293 Dollar die Feinunze. Die Bundrendite gibt leicht nach auf 41 Basispunkte, und das obgleich die deutschen Erzeugerpreise im Juli stärker als erwartet anzogen. Anleihen werden gestützt von der Suche der Anleger nach sicheren Häfen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.433,58 -0,82 -28,39 4,35 Stoxx-50 3.040,72 -0,73 -22,42 1,00 DAX 12.120,80 -0,68 -82,66 5,57 MDAX 24.768,79 -0,53 -130,99 11,63 TecDAX 2.248,93 -0,94 -21,29 24,13 SDAX 11.348,62 -0,71 -80,68 19,22 FTSE 7.340,31 -0,64 -47,56 2,76 CAC 5.101,25 -0,89 -45,60 4,91 Bund-Future 164,28 -0,04 0,91 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7.47 Uhr Do, 17.19 Uhr % YTD EUR/USD 1,1749 +0,09% 1,1738 1,1739 +11,7% EUR/JPY 128,09 -0,26% 128,42 129,00 +4,2% EUR/CHF 1,1297 +0,04% 1,1292 1,1319 +5,5% EUR/GBP 0,9112 +0,09% 0,9103 1,0976 +6,9% USD/JPY 109,03 -0,32% 109,39 109,89 -6,7% GBP/USD 1,2894 -0,01% 1,2895 1,2886 +4,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,27 47,09 +0,4% 0,18 -17,1% Brent/ICE 51,19 51,03 +0,3% 0,16 -12,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.293,50 1.287,92 +0,4% +5,58 +12,3% Silber (Spot) 17,14 17,04 +0,6% +0,10 +7,6% Platin (Spot) 985,00 976,00 +0,9% +9,00 +9,0% Kupfer-Future 2,95 2,94 +0,4% +0,01 +17,0% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2017 03:47 ET (07:47 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.