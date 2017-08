FRANKFURT (Dow Jones)--Der Luftfahrt-Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl ist immer noch an Air Berlin interessiert. "Es ist richtig dass es einen Investorenkreis gibt der, gemeinsam mit uns, an einer Übernahme der gesamten Air Berlin Gruppe interessiert ist", erklärte Hans Rudolf Wöhrl und bestätigte damit einen Bericht des Wirtschaftsmagazins Capital. "Dabei ist zu bemerken, dass dieses Interesse schon vor dem Eintritt von Etihad bestand. Insofern ist das Thema nicht neu, hat jedoch durch die Insolvenz von Air Berlin wieder an Aktualität gewonnen." Vor drei Jahren bekam die Golfairline Etihad den Vorzug und stieg als Anker-Investor bei Air Berlin ein.

"Eine formelle Offerte gibt es verständlicherweise nicht, denn wir waren zu den Vorgesprächen nicht eingeladen und haben daher auch keine Daten auf denen eine Offerte beruhen könnte", so Wöhrl weiter.

Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin hatte am Dienstag Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Seit dem Wochenende zuvor verhandelt Air Berlin bereits mit der Deutschen Lufthansa, der Bundesregierung und weiteren Beteiligten über die Veräußerung von Betriebsteilen. Mit am Tisch sitzt auch der Touristikkonzern Tui, der mit der Air-Berlin-Tochter Niki geschäftlich verbunden ist.

"Vieles deutet darauf hin, dass man ausschließlich am Zustandekommen einer (Teil) Übernahme durch Lufthansa interessiert ist und daher bewusst alle anderen Interessenten ausgeschlossen hat. Wir halten dieses Vorgehensweise für höchst bedenklich. Sie verstößt gegen das Kartellrecht, gegen EU-Recht, gegen die Interessen der Mitarbeiter, der Kunden und vermutlich gegen weitere Regeln", kritisierte Wöhrl.

Der Airline-Investor, der vor Jahren unter anderem bereits DBA und LTU in Rettungsaktionen übernommen hatte, wollte zu den Partnern und zur weiteren Vorgehensweise in der Sache keine Informationen geben. Der Investorenkreis soll laut Capital zu einem Großteil aus Finanzinvestoren und zu einem kleineren Teil aus strategischen Investoren aus der Branche bestehen und sich bereits vor drei Jahren konstituiert haben.

Die Bundesregierung sprang Air Berlin mit einem Überbrückungskredit in Höhe von 150 Millionen Euro zur Seite, damit der Flugbetrieb aufrechterhalten werden kann. Das Geld soll für einige Monate reichen. Der Wettbewerber Ryanair reichte noch am Dienstag Beschwerde beim Bundeskartellamt und der EU-Kommission ein und sprach von einem "Komplott" zwischen Bundesregierung, Lufthansa und Air Berlin. Die Anteile von Air Berlin würden "unter Ausschluss der größten Wettbewerber zerstückelt" und dabei würden EU-Wettbewerbsregeln sowie Bestimmungen zu staatlichen Beihilfen ignoriert.

