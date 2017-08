Für viele Investoren ist der Gedanke, regelmäßig Aktien in kleinen Mengen zu kaufen, eher unattraktiv. Das kann bedeuten, dass man mehr Arbeit investieren muss und mehr als einen Trade machen muss, während die Kommissionskosten selbst in einer Welt mit günstigen Online-Depots steigen.



Regelmäßig Aktien in kleinen Mengen zu kaufen kann aber sehr schlau sein. Es kann zu weniger Volatilität und langfristig selbst zu besseren Renditen führen. Darüber hinaus kann es bedeuten, dass die Handelskosten nur marginal höher sind.

Chancen und Risiken

Für jeden Investor, der Aktien kauft, besteht das Risiko sein Geld zu verlieren. Gewinnwarnungen können aus dem Nichts kommen. Eine breite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...