Was für ein Hin und Her bei der geplanten Übernahme des deutschen Arzneimittelherstellers STADA. Der erste Versuch der Finanzinvestoren Bain und Cinven zu einem Übernahmepreis von 66 Euro je Aktie war wegen zu geringer Andienung gescheitert. Nachdem man die Mindestannahmeschwelle bereits von ursprünglich 75 Prozent auf 67,5 Prozent gesenkt und die Angebotszeit verlängert hatte, fehlten am Ende dennoch knapp zwei Prozent. Kurz darauf starteten Bain und Cinven einen zweiten Versuch. Diesmal mit einem Gebot von 66,25 Euro je Aktie und einer Annahmeschwelle von 63 Prozent, die bis zum 16. August erreicht werden sollte. Zunächst sah es danach auch, als sollte auch der neue Vorstoß zum Scheitern verurteilt sein. Bis zum Mittwochmittwoch hatten sich Bain und Cinven lediglich 46,53 Prozent der STADA-Anteile gesichert. Es fehlten also zu dem Zeitpunkt noch rund 16,5 Prozent.

