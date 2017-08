Zürich - Wandelanleihen-Investoren können mit der bisherigen Jahresperformance zufrieden sein, so die Experten von Fisch Asset Management.Je nach Strategie, von defensiv bis offensiv, würden Wandler-Portfolios per Mitte August zwischen knapp drei und vier Prozent Rendite ausweisen. Bedingt seien die Kurszuwächse vor allem durch die Aktienkomponente. Im überwiegenden Jahresverlauf habe es starken Rückenwind durch die Aktienmärkte gegeben, während nur im Juni von dieser Seite auch einmal größerer Gegenwind zu spüren gewesen sei. "Hier half der Schutzmechanismus der Wandelanleihen, Verluste in Grenzen zu halten, so wie wir es von diesem Instrument erwarten", so Stephanie Zwick, Leiterin des Convertible Bond Teams bei Fisch Asset Management in Zürich.

