Hamburg - Die Ölpreise sind im Wochenvergleich um 2,5% gefallen und haben den seit Ende Juni bestehenden Aufwärtstrend wieder nach unten verlassen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Die Nordseesorte Brent notiere gegenwärtig bei 50,80 US-Dollar/Barrel. Ursächlich für die Stimmungsumkehr an den Ölmärkten seien die zuletzt schwächeren Ölnachfrage-Daten in China gewesen. Laut dem chinesischen Statistikamt sei im Juni ein Rückgang der Rohölverarbeitung auf 10,76 Mio. Barrel/Tag (-4,4% MoM) beobachtet worden - dem niedrigsten Stand seit September 2016. Dies sei allerdings zu dieser Jahreszeit wenig überraschend, denn viele der örtlichen Raffinerien würden ihre Kapazitätsauslastung reduzieren, um Wartungs- und Stillstandarbeiten durchführen zu lassen. Daher halten die Analysten der HSH Nordbank AG die Sorgen um eine nachlassende chinesische Nachfrage nach Öl und Rohstoffen im Allgemeinen für übertrieben. Zwar hätten auch die makroökonomischen Daten im Juli im Vergleich zu Juni an Dynamik eingebüßt. Dies sei nach Ansicht der Analysten aber ein Spiegelbild der überaus hohen Zuwächse im Juni. Der chinesischen Statistikbehörde nach sei z.B. die Industrieproduktion im Juli um 0,4% MoM gestiegen, nachdem diese im Juni den stärksten Zuwachs (+0,8% MoM) in mehr als drei Jahren verzeichnet habe.

