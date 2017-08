Tätigkeit:

Precious Woods (PW) ist auf die nachhaltige Bewirtschaftung von tropischen Regenwäldern spezialisiert. Im unternehmerischen Fokus stehen die Herstellung und der Verkauf von FSC-zertifizierten Halbfertigprodukten aus Tropenhölzern. Durch eine 40 % Beteiligung an einem Biomasse Kraftwerk in Brasilien verkauft die Gesellschaft zusätzlich Emissionszertifikate aus der Verwertung der Holzabfälle aus der Produktion. Ziel aller Aktivitäten ist ein hoher Kundennutzen, während gleichzeitig die Abholzung der Tropenwälder durch die nachhaltige Nutzung verhindert wird. Der wirtschaftliche Erfolg sichert die sozialen und ökologisch nachhaltigen Aktivitäten und ist schliesslich Voraussetzung für den langfristigen Erhalt der Tropenwälder. Die Precious Woods Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigte im Jahr 2016 in Brasilien, Gabun, und der Schweiz durchschnittlich 1'300 Mitarbeitende.

H1/2017:

Der Nettoumsatz der Precious Woods Gruppe lag im ersten Halbjahr 2017 bei EUR 22.5 Mio. und damit 7.5 % über der Vorjahresperiode. Der Wechselkurseffekt betrug 0.4 %. Der Bruttogewinn (EBIT) lag bei EUR 14.1Mio. und damit 11.2 % über der Vorjahresperiode. Die Bruttogewinnmarge betrug 63.0 % und vergleicht sich mit 60.9 % im Vorjahr. Die Verbesserung ist auf eine höhere Ausbeute in den Sägewerken in Gabun (+2 %Punkte) ...

