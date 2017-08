Jason Zander, Corporate Vice President von Microsoft Azure, teilt mit globalen Branchenführern tiefe Einblicke in die intelligente IoT-Bereitstellung



Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Mit zunehmender Weiterentwicklung vom Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence, AI), intelligenten Fabriken und intelligenten Anwendungen wenden sich Unternehmen verstärkt diesen Technologien zu, um neue Geschäftslösungen mit größerer Agilität zu schaffen und Wettbewerbsvorteile zu fördern.



Microsoft eröffnete letzten Oktober sein IoT-Innovationszentrum in Taipeh, um die Entwicklung zwischen IoT-Partnern und internationalen Unternehmen bzw. Organisationen anzuregen. 2017 wird Microsoft seine zweite IoT-Expo gemeinsam mit dem World Congress on Information Technology (WCIT) ausrichten - eine zweitägige Veranstaltung, die am 11. September beginnt. Jason Zander, Corporate Vice President, Microsoft Azure, der die Entwicklung und globale Bereitstellung einer Cloud-Infrastruktur und entsprechender Technologie beaufsichtigt, einschließlich Microsoft Azure IoT, wird einen Hauptvortrag zur Führungsposition in der digitalen Transformation und dem Schaffen von IoT-Wert mit einem starken IoT-Partnerökosystem ("Leading Digital Transformation and Landing IOT Value with a Strong IoT Partner Ecosystem") halten.



Abgesehen von Einblicken in den Erfolg von Microsofts IoT-Innovationszentrum und seinen Partnern wird Zander auch über Microsofts Vision zur Entwicklung von IoT sowie über tiefgreifende Analysen integrierter Anwendungslösungen der weltweit führenden IoT-Partner sprechen. Jason wird auf der WCIT am 12. September von 11.00-11.30 Uhr auch über digitale Transformation (http://www.wcit2017.org/PAGE1488527269079) reden und darauf eingehen, wie Unternehmen in der Region das Wachstum der IoT-Ökosysteme beschleunigen können.



Die Microsoft IoT Expo vernetzt globale Partner und bringt Möglichkeiten zusammen



Die Microsoft IoT Expo X WCIT 2017 wird über zwei Tage vom Montag, dem 11. September, bis Dienstag, dem 12. September, im Taipei International Convention Center (No. 1, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City) ausgerichtet. Die IoT Solution Expo findet in Zone D, Taipei World Trade Center Hall 1 (No. 5, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City) statt, wo internationale und lokale IoT-Partner in Taipeh zusammentreffen werden, die IoT-Lösungen und -Technologien präsentieren. Bitte besuchen Sie zur Registrierung und für Veranstaltungsinformationen die folgende Webseite: https://iotexpo2017.azurewebsites.net/en.



