Unterföhring (ots) - Poolparty mit Zaungästen: Big Brother spendiert eine Party für die "Alles"-Bewohner. Die "Nichts"-Promis dürfen zuschauen und tanzen bei der willkommenen Abwechslung ausgelassen mit. Und während Claudia Obert eindeutige Botschaften in Richtung Willi Herren schickt, teilt der seinen Schlafsack lieber mit Evelyn Burdecki. Quotenschub: "Promi Big Brother" freut sich über einen Staffelbestwert mit tollen 13,5 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) am späten Donnerstagabend.



Außerdem passierte in der Live-Show von "Promi Big Brother" Folgendes: Eloy de Jong-Fans können aufatmen, der Sänger bleibt (vorerst) im Haus. Claudia Obert regt sich über Milo Moirés Performance-Kunst auf. Private Kinderfotos machen die "Alles"-Bewohner emotional. Die Zuschauer voten Willi Herren aus dem "Nichts" ins Blinden-Fußball-Duell. Auf dem Feld wird er vertreten durch Eloy und Dominik Bruntner. Sein Gegner aus dem "Alles": Steffen von der Beeck, der Maria Hering und Milo für sich auf die Spielfläche schickt. Das Match endet 3:3 unentschieden und die Spieler kehren unverändert in ihre Bereiche zurück.



Ab sofort wird rausgewählt: Welcher Promi muss in der Show heute Abend, 22:15 Uhr, in SAT.1 als erster das Haus verlassen?



Aktuelle Bewohner im "Alles": Steffen von der Beeck, Milo Moiré, Jens Hilbert, Maria Hering, Sarah Knappik



Aktuelle Bewohner im "Nichts": Sarah Kern, Evelyn Burdecki, Willi Herren, Zachi Noy, Eloy de Jong, Dominik Bruntner, Claudia Obert



