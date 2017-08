Aktie im Fokus - Qiagen

Die Aktie von Qiagen erreichte am 22. Juni 2017 ein Verlaufshoch bei 31,52 Euro und trat in eine kurzfristige Korrektur ein, die am 11. August 2017 ein neues Zwischentief bei 26,41 Euro endete. Dieser Kursverlauf könnte helfen, die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Bullen würden die Widerstände bei 27,61 Euro, 28,36 Euro, 28,97 Euro, 29,56 Euro, 30,31 Euro und 31,52 Euro als mögliche Kursziele anpeilen.

Die Bären zögen die Unterstützungen bei 26,41 Euro, 25,19 Euro, 24,46 Euro und 23,25 Euro zur Kurszielbestimmung heran. Die Experten von Berenberg sehen ein Kursziel von 31,00 Euro. Dieses Kursziel liegt knapp unterhalb des aktuellen Hochpunkts bei 31,52 Euro und könnte auf ein Scheitern beim Anlauf auf das alte Hoch hindeuten.

