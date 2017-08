Der Verstand sagt uns: Bei allen schwierigen Debatten, die jetzt geführt werden, müssen wir aufpassen, dass wir Maß und Mitte nicht verlieren. Und doch gibt es Fragen, auf die der Staat antworten muss. Ein Kommentar.

Die Attentate in Spanien erinnern schlagartig an die Schreckensnacht von Berlin. Ein Laster raste vor nicht einmal sieben Monaten in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz nahe der Gedächtniskirche und hinterließ mit 12 Toten und 50 Verletzten ein unvorstellbares menschliches Elend. Der Terror war nach den Anschlägen in Würzburg und Ansbach mit seiner ganzen Wucht in Deutschland endgültig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...