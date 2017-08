Bonn - Trotz solider US-Konjunkturdaten gab die Rendite 10-jähriger Treasuries gestern um 3 Basispunkte auf 2,20% nach, so die Analysten von Postbank Research.Nach nur wenig Bewegung im Tagesverlauf sei der Rückgang mit Bekanntwerden des Terroranschlags in Barcelona erfolgt, der Anleger in sichere Häfen getrieben habe. Im Zuge dieser Bewegung seien auch die Renditen von 10- und 5-jährigen Bundesanleihen um jeweils einen Basispunkt auf 0,43% beziehungsweise -0,26% zurückgegangen. Papiere mit 2-jähriger Laufzeit hätten gestern mit -0,71% um einen Basispunkt über ihrem Niveau vom Vortag rentiert. (18.08.2017/alc/a/a)

