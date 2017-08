FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- CREDIT SUISSE RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2075 (2045) PENCE - 'OUTPERFORM' - HSBC CUTS ACACIA MINING PRICE TARGET TO 285 (540) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS G4S PRICE TARGET TO 245 (255) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 1060 (1410) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 490 (430) PENCE - 'REDUCE' - JPMORGAN RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 680 (630) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 700 (630) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 350 (335) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES CLS HLDGS PRICE TARGET TO 255 (235) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SIG PRICE TARGET TO 157 (95) PENCE - 'SELL' - RBC CAPITAL RAISES RSA INS. TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR P.') - TARGET 750 (625) P - RBC CAPITAL RAISES SPIRAX-SARCO TARGET TO 6200 (5500) PENCE - 'OUTPERFORM' - S&P GLOBAL RAISES KINGFISHER TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 360 PENCE - SOCGEN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 301 (362) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 295 (285) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 900 (700) PENCE - 'BUY'



