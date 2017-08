MotorradreifenDirekt.de befragt zum fünften Mal in Folge Biker aus 10 Ländern zur ihrer Tourenplanung für den Bikersommer 2017.

Bis zum 30. September 2017 an der kurzen Umfrage teilnehmen und tolles Equipmentim Gesamtwert von mehr als 2.000 Euro gewinnen.

Ob Kurztrip am Wochenende oder Motorradreise in die Ferne auch in diesem Jahr befragt MotorradreifenDirekt.de Biker aus zehn europäischen Ländern zu ihren Traum-Zielen und weitesten Strecken im "Bikersommer 2017". Und damit der nächsten geplanten Ausfahrt auch nichts im Wege steht, verlost der Zweiradreifen-Shop von Europas führendem Online-Reifenhändler Delticom im Rahmen der Umfrage noch bis zum 30. September 2017 tolles Biker-Equipment. Einfach die drei kurzen Fragen zur diesjährigen Tourenplanung beantworten (Name und E-Mail-Adresse nicht vergessen) und mit etwas Glück einen Top-Preis sichern. Zu gewinnen gibt es ein GARMIN Navigationssystem fürs Motorrad, eine GoPro-Kamera inklusive Helmhalterung sowie je fünf 250-Euro-Gutscheine für neue Motorradreifen aus dem Onlineshop mit dem Equipment von MotorradreifenDirekt.de wird jede Tour zu einem einmaligen Abenteuer.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170818005159/de/

Wie wird der Motorradsommer 2017? MotorradreifenDirekt.de verlost spannende Preise! (Photo: Business Wire)

"Wir sind sehr gespannt, was unsere Umfrage in diesem Jahr ergibt. Der Einfallsreichtum, den Motorradfahrer bei ihrer Tourenplanung zeigen, ist immer wieder beeindruckend. Die vielfältigen Ergebnisse zeigen uns, dass jeder Biker ganz eigene Vorstellungen und Ansprüche hat und wie wichtig es ist, dass er für jede Situation auch die passenden Reifen hat", sagt Oliver Pflaum von MotorradreifenDirekt.de. Im Onlineshop finden Kunden daher eine große Auswahl an leistungsstarken Reifen aller gängigen Hersteller und Typen. Ob Chopper/Cruiser, Touring, Enduro, Sport oder Motocross für jeden Einsatzzweck und jeden Anspruch gibt es das passende Modell. Neben den günstigen Preisen und hohen Verfügbarkeiten profitieren Käufer zudem von attraktiven Lieferbedingungen: Die Reifen können kostenlos an die Wunschadresse geschickt werden nach Hause, zum Tourenhotel an der Strecke oder an eine der zahlreichen Montagepartner-Werkstätten in der Nähe. So kann jeder Motorradfahrer gut gerüstet in den Bikersommer 2017 starten.

Alle Infos zur Aktion Bikersommer 2017 und den Link zur Umfrage gibt es hier: https://www.MotorradreifenDirekt.de/t/Bikersommer.

Über MotorradreifenDirekt.de

Ob Chopper-, Sport-Touring- oder Rollerreifen: Motorradfahrer finden im Sortiment des renommierten Onlineshops alles, was das Bikerherz begehrt. Zubehörartikel wie Motorradschläuche oder Motoröl ergänzen das Zweirad-Sortiment der Delticom. Das Portfolio der Zweiradreifen-Spezialisten reicht von allen etablierten Motorradreifen Premiumherstellern wie Metzeler, Pirelli, Continental, Dunlop, Bridgestone oder Michelin über renommierte Qualitätsmarken wie Heidenau, Avon, Maxxis oder Mitas.

Onlineshop für Endverbraucher: www.MotorradreifenDirekt.de

(Österreich: www.MotorradreifenDirekt.at / Schweiz: www.MotorradreifenDirekt.ch)

Weitere Onlineshops in Europa: www.pneus-moto.fr (FR), www.motorbandenmarkt.nl (NL), www.moto-pneumatici.it (IT), www.neumaticosdemoto.es (ES), www.moto-tyres.co.uk (UK) und weitere.

Onlineshop für Fachhändler: www.autoreifenonline.de

Über das Unternehmen: www.delti.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170818005159/de/

Contacts:

Pressekontakt:

insignis Agentur für

Kommunikation GmbH (GPRA)

Henning Jahns

Tel.: +49-511-132214-14

Fax: +49-511-132214-99

delticom@insignis.de

oder

Delticom AG

Anne Lena Peters

Tel.: +49-511-93634-8909

Fax: +49-511-93634-8301

anne.lena.peters@delti.com