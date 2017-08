Im hessischen Mörfelden-Walldorf ist am Freitagmorgen ein 43-Jähriger auf offener Straße erschossen worden. Der Täter flüchtete zu Fuß vom Tatort, so die Polizei in Darmstadt.

Für die Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Über das Motiv und den Hintergrund der Tat lagen der Polizei nach eigenen Angaben bis zum Vormittag keine Erkenntnisse vor. Bei dem Getöteten handele sich um einen deutschen Staatsangehörigen mit türkischen Wurzeln, so die Beamten. Rund um den Tatort wurde eine weiträumige Absperrung eingerichtet.