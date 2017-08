Wien - Nachdem US-Präsident Trump wegen dessen ambivalenter Haltung zu den rassistisch motivierten Gewalttaten in Charlottesville die Berater aus der Wirtschaft in Scharen davon gelaufen waren und er sich deshalb gezwungen sah, gleich zwei seiner Beratergremien aufzulösen (Manufacturing Council und Strategy and Policy Forum), legte er gestern mit einem geschmacklosen Tweet zu den Terrorattacken in Spanien nach, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).

