Der Häusermarkt in Chinas Großstädten kühlt sich langsam ab. In Peking waren Eigenheime im Juli günstiger als im Vormonat. In den kleineren Zentren steigt die Nachfrage dagegen weiter - das wiederum treibt die Preise.

Die Häuserpreise in Chinas Metropolen ziehen nicht mehr so stark an wie zuletzt. Insgesamt stiegen sie in den 70 größten Städten der Volksrepublik im Juli um 9,7 Prozent verglichen mit dem Vorjahresmonat, wie Reuters auf Basis der Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...