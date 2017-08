Regensdorf - Der Handyverkäufer Mobilezone hat im ersten Halbjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr weniger Umsatz erzielt, dagegen den Gewinn gesteigert. Während das Unternehmen am Schweizer Markt mit der Konkurrenz zu kämpfen hat, begünstigte eine tiefere Steuerbelastung den Gewinn. In der zweiten Jahreshälfte rückt die Lancierung neuer iPhone-Modelle in den Fokus.

Der Umsatz von Mobilezone nahm in den ersten sechs Monaten um 1,9% auf 512,6 Mio CHF ab, während das Betriebsergebnis EBIT mit 18,4 Mio leicht über dem Wert aus dem ersten Halbjahr 2016 zu liegen kam. Die EBIT-Marge verbesserte sich dadurch auf 3,6% nach 3,5%, wie Mobilezone am Freitag mitteilte.

Unter dem Strich stieg der Reingewinn auf 13,7 Mio CHF von zuvor 12,3 Mio und der Gewinn je Aktie liegt bei 0,42 CHF (VJ 0,38 CHF). Eine tiefere Steuerbelastung stützte die Gewinnentwicklung. Aufgrund des kleineren Gewinnbeitrags aus Deutschland sowie dem Wegfall einer Einmalbelastung sank der Steueraufwand um 1,5 Mio auf 3,8 Mio.

Anspruchsvolles Umfeld

Auf die Umsatzentwicklung hatte im Halbjahr der Bereich Handel gedrückt, wo die Verkäufe um 4% auf 469 Mio CHF abgenommen haben. Der Anteil des Grosshandelsumsatzes ...

