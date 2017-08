Liebe Leser,

egal, ob Sie Kinder oder Enkelkinder haben, diese Situation kennen Sie bestimmt. Kaum macht ein neues Spielzeug im Kindergarten oder auch der Schule die Runde, wollen es die Kleinen haben. Oft genug handelt es sich dabei nicht um pädagogisch-wertvolle Produkte aus Holz oder anspruchsvolles wie ein Chemiebaukasten.

In der Regel sind bei Kindern bunte Spielsachen aus Plastik beliebt, die oft sogar batteriebestrieben sind. Was Reformpädagogen in den Wahnsinn treibt, lässt ... (Jens Gravenkötter)

