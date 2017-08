Original-Research: curasan AG - von BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG Einstufung von BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG zu curasan AG Unternehmen: curasan AG ISIN: DE0005494538 Anlass der Studie: H1-Bericht, Kurzanalyse Empfehlung: Bewertung ausgesetzt seit: 18.08.2017 Kursziel: n.a. Letzte Ratingänderung: 27.6.2017, zuvor Kaufen Analyst: Dr. Roger Becker, CEFA Operativ sind die Weichen nach wie vor gestellt - Finanzierung notwendig Der im Halbjahresbericht der curasan AG (DE0005494538, General Standard, CUR GY) ausgewiesene Nettoumsatz stieg zwar im Periodenvergleich um 8,5% auf EUR 3,4 Mio., blieb aber mit ca. TEUR 400 hinter den Erwartungen des Unternehmens zurück, wobei diese Umsätze sich ins zweite Halbjahr verschieben. Das Nettoergebnis ist deutlich durch eine Steuer- und Zinsrückstellung belastet (s.u.) und liegt bei EUR -2,0 Mio. Der Vorstand bestätigt seine Umsatzprognose von EUR 8,5 - 8,8 Mio., was die positiven Aussichten auf Basis der in den letzten Monaten verstärkten Marketing- und Vertriebsaktivitäten bekräftigt. Gleichzeitig wird die Ergebnisprognose konservativ um TEUR 800 auf EUR -2,4 bis -2,8 Mio. nach unten korrigiert, um der eventuellen Maximalforderung des Finanzamts Rechnung zu tragen. Wichtigste Themen in der Telefonkonferenz waren die Liquiditätssituation des Unternehmens sowie die im Raum stehende Steuernachzahlung in potentiell maximaler Höhe von ca. TEUR 800. Die angespannte Liquidität konnte durch Inanspruchnahme der Kontokorrentlinie i.H.v. TEUR 427 abgefedert werden, so dass der Kassenbestand zum Stichtag TEUR 205 betrug. Naturgemäß nicht erfasst im Kapitalfluss des Halbjahres sind im Juli erfolgte Zahlungen und Anzahlungen i.H.v. insgesamt TEUR 450 seitens eines Vertriebspartners. Angesichts der weiter angestiegenen Forderungen hat CFO Uekert bereits Maßnahmen ergriffen, wie die Betreibung von Inkassoverfahren bei ausländischen Kunden, frühzeitige Lieferstopps bei Zahlungsverzug sowie die Evaluierung von Factoring. Die Steuerthematik bezieht sich auf den Verkauf des Dentalgeschäfts an die Riemser Pharma GmbH im Jahr 2008. Nach vorläufiger interner Prüfung der Sachlage geht das Unternehmen derzeit von einer Belastung i.H.v. ca. TEUR 530 inklusive Zinsen aus. In dieser Höhe wurde nun zum Stichtag eine Rückstellung gebildet. Nach Aussage des Vorstands können die Gespräche mit dem Finanzamt noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. Die Notwendigkeit einer Kapitalerhöhung in 2017 bleibt weiterhin bestehen. Vorstand Schlenk äußerte sich sehr zuversichtlich, dass die bereits weit fortgeschrittenen Gespräche mit strategischen Investoren zeitnah zu einem guten Ergebnis führen werden. Wir setzen unsere Bewertung weiterhin aus, bis sich die aktuell noch angespannte Liquiditätssituation nachhaltig bessert und somit die Geschäftstätigkeit des Unternehmens nicht in Frage gestellt ist. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15535.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html. Kontakt für Rückfragen BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG Dr. Roger Becker (CEFA) Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-46 Fax +49 69 71 91 838-50 www.bankm.de roger.becker@bankm.de

