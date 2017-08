Wien - Das Erwachen des EUR Credit Primärmarkts nimmt mit Covered Bond Emissionen weiter langsam seinen Lauf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nach der Münchener Hypothekenbank, sei gestern die erwartete Covered Bond (CB) Emission der Commerzbank an den Primärmarkt gekommen. Der EUR denominierte Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Volumen von EUR 750 Mio. habe bei MS-11 BP gepreist. Die deutsche K+S Gruppe sei von der Ratingagentur S&P um ein Notch von BB+ auf BB herabgestuft worden. Miteinhergehend seien die Ratings der vier ausstehenden Senior Unsecured Emissionen des Unternehmens ebenfalls um ein Notch auf BB gesenkt worden. S&P habe diesen Schritt vordergründig mit den Anlaufaufwendungen für das neue Kaliwerk in Kanada, höheren Logistikkosten zur Abfallentsorgung in Deutschland und den weiterhin niedrigen Kalipreisen begründet. Resultierend daraus habe S&P den EBITDA-Forecast auf EUR 700 bis 720 Mio. von ursprünglich EUR 850 Mio. für das Jahr 2017 gesenkt. (18.08.2017/alc/a/a)

