Die letzte Tech-Blase platzte vor etwa 16 Jahren. Das war eine sehr schmerzvolle Erfahrung für viele Investoren. Unternehmen, die gerade Millionen von Dollar wert gewesen waren, verloren diese in nur ein paar Wochen oder Monaten und waren nach danach fast gar nichts mehr wert.



Die Investoren erkannten, dass das Internet vielleicht nicht die Revolution gewesen war, mit der sie gerechnet hatten, sondern eher eine Evolution, bei der es Zeit brauchte, um die Früchte zu ernten. Unternehmen ohne Gewinne und in einigen Fällen auch ohne Umsatz mussten mit ansehen, wie sich die Stimmung unter den Investoren in kurzer Zeit dramatisch gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...