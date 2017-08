Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bei dem Anschlag in Barcelona sind nach Angaben der Bundesregierung auch 13 Deutsche verletzt worden, teilweise schwer. Endgültige Angaben über mögliche deutsche Todesopfer könne er noch nicht machen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes.

"Wir gehen nach jetzigem Stand davon aus, dass es 13 deutsche Staatsangehörige gibt, die verletzt worden sind, einige von ihnen schwer - so schwer, dass sie mit ihrem Leben noch kämpfen müssen", erklärte Außenamtssprecher Martin Schäfer. "Ob unter den Todesopfern auch deutsche Staatsangehörige sind, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigen - wir können es aber auch nicht ausschließen", sagte Schäfer bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Informationen über einen möglichen Deutschlandbezug der Anschläge gebe es nicht, sagte der Sprecher des Innenministeriums bei derselben Veranstaltung. Allerdings handele es sich um eine "sehr dynamische Nachrichtenlage", sagte Sprecher Johannes Dimroth. Die Gefährdungslage in Deutschland nannte er "weiter hoch".

Bei dem Terroranschlag am Donnerstag in Spanien waren nach Angaben der Behörden 13 Menschen ums Leben gekommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Morgen wegen des Anschlages mit den übrigen Parteien einen eingeschränkten Wahlkampf vereinbart, bei dem nach ihren Angaben "auf laute Musik und Ähnliches verzichtet" werden soll. "Diese mörderischen Anschläge haben uns erneut vor Augen geführt, mit welch vollständiger Menschenverachtung der Islamismus vorgeht", so die Kanzlerin. Innenminister Thomas de Maiziere (CDU) ordnete für Freitag Trauerbeflaggung an.

