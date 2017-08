Düsseldorf - In der kommenden Woche nimmt die Aktivität am Primärmarkt für Staatsanleihen der Eurozone nur langsam Fahrt auf, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.In Abwesenheit von Rückzahlungen habe nur die deutsche Finanzagentur für Mittwoch die Aufstockung der aktuellen 10-jährigen Bundesanleihe über 3 Mrd. EUR angekündigt. Außerhalb der Eurozone werde Großbritannien mit einer 6-jährigen Aufstockung aktiv und die USA würden sowohl variabel verzinsliche als auch inflationsindexierte Treasuries aufstocken.

