Frankfurt - Dem Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) ist es per Saldo gelungen, sich oberhalb eines wichtigen Retracements bei 163,48 zu halten, so die Analysten der Helaba.Damit bleibe das Aufwärtsszenario intakt. Die Indikatoren im Tageschart würden indes ein uneinheitliches Bild zeichnen. Während der MACD oberhalb seiner Signallinie wieder ansteige, habe die Stochastic im überkauften Bereich ein Verkaufssignal generiert. Zudem lasse der niedrige ADX darauf schließen, dass der Juli-Aufwärtsimpuls an Kraft verliere. Insofern sollte das oben genannte Retracement im Auge behalten werden, denn Kurse darunter würden das Bild deutlich trüben. (18.08.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...