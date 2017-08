Unterföhring (ots) - Der Online-Sportsender Sportdeutschland.TV macht sich mit einem Standortwechsel von Köln nach Unterföhring bei München und neuer Doppelspitze auf den Weg in die Zukunft: Oliver Beyer (44) übergibt die Unternehmensleitung nach fünf Jahren als Geschäftsführer an Björn Beinhauer (35) und Michael Gerhäußer (43), um sich neuen beruflichen Aufgaben zuzuwenden.



Seit 2014 überträgt die Videoplattform Sportdeutschland.TV internationale Sportevents und nationale Ligen aus einer Vielzahl von Sportarten im Internet. Nun hat sich die DOSB New Media GmbH, das Unternehmen hinter der Plattform, neu aufgestellt: Eine enge Anbindung an 7Sports, die Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1-Mediengruppe und Mehrheitsgesellschafterin der DOSB New Media, ermöglicht sowohl beim inhaltlichen Angebot des Online-Sportsenders als auch bei der Entwicklung von Produktinnovationen die intensive Nutzung von Synergien mit weiteren Sportaktivitäten von ProSiebenSat.1.



Geleitet wird DOSB New Media künftig von Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer, beide bereits seit 2015 bzw. 2016 Geschäftsführer der Gesellschaft. Björn Beinhauer verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich der Produktion und -übertragung von Sportveranstaltungen im Internet und wird sich künftig um die Skalierung von Sportdeutschland.TV durch technische Weiterentwicklung der Plattform und Erweiterung des Contentportfolios kümmern. Michael Gerhäußer bringt bei DOSB New Media Know-how aus mehreren beruflichen Stationen in der Sportmedienbranche sowie als Verantwortlicher für das Portal ran.de ein, das unter ihm in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erzielte.



Oliver Beyer, der die vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) 2011 gegründete DOSB New Media GmbH im Jahr 2012 zunächst als Alleingeschäftsführer übernommen hatte, tritt zum 31. August auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung aus, um sich beruflich neu zu orientieren. In seiner Zeit bei DOSB New Media brachte Beyer mehrere Onlineprojekte zur Digitalisierung des deutschen Sports auf den Weg, u. a. die 2013 mit dem Innovationspreis der Sportmedienbranche ausgezeichnete WebApp Deutsches Sportabzeichen. 2014 baute er - bereits gemeinsam mit Björn Beinhauer - Sportdeutschland.TV auf. In der seit Einstieg von ProSiebenSat.1 erweiterten Geschäftsführung umfasste sein Aufgabenbereich die Themen Strategie, Finanzen, Sales und Marketing.



Zu seinem Entschluss sagt er: "Es war mir wichtig, den Umbau der DOSB New Media mitzugestalten und abzuschließen. Mit dem hochmotivierten Team um Björn und Michael, der Vernetzung in die Welt des Sports über den DOSB und den Zugang zur TV- und Medienbranche durch ProSiebenSat.1 ist das Unternehmen nun für die Weiterentwicklung von Sportdeutschland.TV bestens aufgestellt. Ich selbst freue ich mich jetzt darauf, neue Aufgaben und Herausforderungen anzugehen."



7Sports-Geschäftsführer und -COO Stefan Zant: "Wir sind Oliver Beyer für die Pionierarbeit, die er mit großem Einsatz und digitaler Kompetenz geleistet hat, sehr dankbar und wünschen ihm viel Erfolg und alles Gute auf seinem künftigen Weg. Zudem freue ich mich sehr, dass mit Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer künftig zwei versierte Sportexperten und DOSB New Media-Manager das Portal Sportdeutschland.TV gemeinsam weiter entwickeln und ausbauen werden."



Dr. Michael Vesper, DOSB-Vorstandsvorsitzender, fügt hinzu: "Oliver Beyer hat mit DOSB New Media und Sportdeutschland.TV neue, digitale Potenziale für den organisierten Sport und ganz Sportdeutschland erschlossen. Dafür danken auch wir ihm und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute."



Über Sportdeutschland.TV:



Sportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv) ist der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründete Online-Sportsender. Die im August 2014 gestartete Internetplattform will Vielfalt und Innovation in die Sportberichterstattung bringen. Unter dem Motto "Sport entdecken, Sport erleben" zeigt das Internetangebot Liveübertragungen und On-demand-Videos aus einer Vielzahl von Sportarten. Das Programm umfasst neben nationalen und internationalen Großereignissen diverse Bundesligen sowie Highlights, Zusammenfassungen und Hintergrundberichte rund um Sport, sportliche Leistungen und die Menschen und Geschichten dahinter. Mit der kostenlosen App YouSport kann außerdem jeder Sportfan Videoticker von Sportevents erstellen und auf Sportdeutschland.TV veröffentlichen.



Über die DOSB New Media GmbH: Die DOSB New Media GmbH, das Unternehmen hinter Sportdeutschland.TV, wurde im Jahr 2011 vom DOSB, dem Spitzenverband des Deutschen Sports mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Sie hat das Ziel und den Auftrag, innovative Onlineanwendungen für den deutschen Sport zu entwickeln. Im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit steht die Übertragung von Sportveranstaltungen auf dem eigenen Online-Sportsender Sportdeutschland.TV. Seit Mitte 2015 gehört das Unternehmen mehrheitlich zur ProSiebenSat.1-Mediengruppe. Geleitet wird die DOSB New Media GmbH von den Geschäftsführern Oliver Beyer, Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer. Unternehmensstandort ist Unterföhring bei München.



